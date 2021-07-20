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Опрос показал, сколько россиян играют в интеллектуальные игры

15:55
  • вторник
  • 20 июля 2021

Предпочтения отдаются шахматам

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан об их отношении к интеллектуальным играм.

Играют в них порядка 39% респондентов, из них 42% предпочитают шахматы или шашки. На втором месте - компьютерные игры (15%), на третьем - карточные игры (10%).

Уточняется при этом, что 15% играют лишь эпизодически, 10% - несколько раз в неделю, 9% - несколько раз в месяц. 43% встречаются для этого лично.

Те, кто от такого вида досуга воздерживаются, объяснили это тем, что не хватает свободного времени (48%) или другими развлечениями (26%).

Четверть россиян при этом хотели бы научить своих детей играть в шахматы.

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