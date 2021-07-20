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Россия возглавила рейтинг стран по числу туристов в Анталье

16:19
  • вторник
  • 20 июля 2021

Также среди первых в списке - Украина и Германия

В Управлении культуры и туризма турецкой Антальи сообщили, что в первые семь месяцев 2021 года курортную провинцию посетили почти 2,5 миллиона иностранных туристов, передает ТАСС.
Росстат сообщил о подорожании путевок в Турцию почти на 40%

"Больше всего туристов прибыло из России, Украины, Германии и Польши. В указанный период из России прибыло 765706 российских туристов", - уточнили в ведомстве.

В релизе также сказано, что в январе-июне прошлого года поток из России составил чуть более 145 тысяч человек.

С 15 апреля Россия ограничила полеты в Турция в связи с осложнившейся там эпидемиологической обстановкой. Авиасообщение было восстановлено с 22 июня.

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