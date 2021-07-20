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Путина угостили мороженым на МАКСе

16:33
  • вторник
  • 20 июля 2021

Десерт принесли в розовой коробке

Президент России Владимир Путин съел мороженое во время наблюдения за полетами на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском. ТВЦ.RU публикует видео с главой государства.

Путин осмотрел модель нового однодвигательного истребителя
Путин принял участие в церемонии открытия авиасалона МАКС-2021

Глава государства понаблюдал за полетами через бинокль. После этого он и члены делегации взяли мороженое. Десерт принесли в розовой коробке.

"Денис, ты заплатил?" — обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову вице-премьер Юрий Борисов. После этого член правительства перекинулся парой фраз с Путиным и взял мороженое.

В 2019 году Путин угостил мороженым турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который посетил МАКС.

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