Джефф Безос слетал в космос

Ракета New Shepard стартовала с космодрома в Техасе

В суборбитальный полет с частного космодрома на западе штата Техас отправилась ракета New Shepard с основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами. Прямая трансляция велась на сайте BlueOrigin.com.

Старт приурочили к 52-й годовщине высадки на Луну миссии "Аполлон-11".

Уточняется, что состоит ракета из одной ступени и пассажирской капсулы на шесть человек. Пассажирская капсула поднялась на высоту до 115 километров. Всего полет занял около 10 минут.

Запуск провели с помощью четвертой модели многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя NS-4. В герметичной капсуле с иллюминаторами находились сам Безос, его брат Марк, летчица Уолли Фанк и сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners Оливер Дэемен.

Когда ракета поднялась на высоту 40 километров, от нее отделилась капсула. После этого ракета с помощью своего двигателя приземлилась на космодроме.

Инерция же вынесла отделившуюся капсулу с туристами за так называемую линию Кармана. На этой высоте пассажиры на 4 минуты оказались в невесомости. Затем капсула начала снижаться и выпустила три парашюта, запустив тормозной двигатель.

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