Безучастным не останется все мировой сообщество

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью "Политик Интернасьональ", что Москва не намерена безучастно взирать на бесчинства украинцев в Донбассе.

"Не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида", - подчеркнул Козак, уточнив, что на Украине сохраняются крайне радикальные политические группы.

Представителям этих групп, продолжил замглавы администрации президента, государство сегодня противостоять не может.

По словам Козака, Россия не будет безучастной, если "править бал" в зоне конфликта будут те, кто сегодня устраивает националистические силовые акции на улицах Киева.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали уже около 13 тысяч человек.

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