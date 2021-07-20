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Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в России по общим стандартам

17:02
  • вторник
  • 20 июля 2021

Над проблемой низкого качества первичного звена здравоохранения нужно работать системно

Для решения проблем первичного звена здравоохранения нужно работать на системном уровне, так как точечные реконструкции медучреждений не помогут. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев.

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему низкого качества первичного звена здравоохранения. Тема обсуждалась во время совещания с членами правительства.

"Первичное звено здравоохранения — это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению", — заявил Румянцев.

По его словам, программу строительства и реконструкции объектов здравоохранения надо унифицировать, а затем координировать с Минздравом.

Ранее академик Румянцев призвал помочь пожилым пациентам адаптироваться к цифровизации медуслуг.

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Академик Румянцев
Академик Румянцев
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