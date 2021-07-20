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Чайковский возглавил топ популярных за рубежом российских музыкантов

17:12
  • вторник
  • 20 июля 2021

В список вошли Моргенштерн и группа "Тату"

Иностранцы слушают сочинения композитора Петра Чайковского чаще других российских музыкантов, сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Spotify.
Кого чаще всего слушают в России? Статистика Spotify

"Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом", — говорится в сообщении компании.

На втором месте по прослушиваниям у зарубежных пользователей стримингового сервиса Spotify оказался Rauf & Faik, на третьем — рэпер Моргенштерн. В десятку также вошли Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY. Седьмую строчку рейтинга заняла группа "Тату", десятую — композитор Сергей Рахманинов.

Топ-10 российских исполнителей среди зарубежных слушателей по версии Spotify:

  1. Пётр Ильич Чайковский
  2. Rauf & Faik
  3. MORGENSHTERN
  4. Tony Igy
  5. JONY
  6. Miyagi & Andy Panda
  7. t.A.T.u.
  8. IC3PEAK
  9. ARTY
  10. Сергей Рахманинов

Ранее в Spotify рассказали о самых популярных исполнителях в России. Подробнее об этом читайте в нашем материала по ссылке.

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