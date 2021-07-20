Чайковский возглавил топ популярных за рубежом российских музыкантов

В список вошли Моргенштерн и группа "Тату"

Иностранцы слушают сочинения композитора Петра Чайковского чаще других российских музыкантов, сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Spotify.

"Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом", — говорится в сообщении компании.

На втором месте по прослушиваниям у зарубежных пользователей стримингового сервиса Spotify оказался Rauf & Faik, на третьем — рэпер Моргенштерн. В десятку также вошли Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY. Седьмую строчку рейтинга заняла группа "Тату", десятую — композитор Сергей Рахманинов.

Топ-10 российских исполнителей среди зарубежных слушателей по версии Spotify:

Пётр Ильич Чайковский Rauf & Faik MORGENSHTERN Tony Igy JONY Miyagi & Andy Panda t.A.T.u. IC3PEAK ARTY Сергей Рахманинов

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