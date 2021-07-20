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В Белоруссии считают, что из республики делают вторую Украину

17:20
  • вторник
  • 20 июля 2021

Страны Запада ведут себя безответственно, отметили в МИД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из его страны "хотят сотворить вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте".
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"И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - добавил министр (цитата по агентству БелТА).

Вместе с тем руководитель внешнеполитического ведомства обвинил страны Запада в безответственном поведении.

"И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания", - подчеркнул Макей.

По его словам, принцип дипломатического мирного разрешения споров всегда был для Белоруссии основополагающим, в республике не собираются "сжигать за собой мосты".

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