В Белоруссии считают, что из республики делают вторую Украину

Страны Запада ведут себя безответственно, отметили в МИД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из его страны "хотят сотворить вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте".

"И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - добавил министр (цитата по агентству БелТА).

Вместе с тем руководитель внешнеполитического ведомства обвинил страны Запада в безответственном поведении.

"И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания", - подчеркнул Макей.

По его словам, принцип дипломатического мирного разрешения споров всегда был для Белоруссии основополагающим, в республике не собираются "сжигать за собой мосты".

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