Какие новинки показали в первый день МАКС

Владимиру Путину презентовали истребитель Checkmate

Рекордное число участников, громкие премьеры, многомиллиардные контракты и впечатляющее шоу от лучших пилотажных групп страны. В подмосковном Жуковском стартовал 15-й международный авиасалон МАКС-2021. По традиции на церемонии открытия выступил Владимир Путин. Президент отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие сумело сохранить свой представительный статус. Глава государства посетил несколько площадок форума, где ознакомился с перспективными образцами отечественного авиастроения как гражданского, так и военного назначения.

На этих кадрах запечатлен новейший российский истребитель пятого поколения. Он называется Checkmate - однодвигательный боевой самолет, который создала компания "Сухой" в обстановке полной секретности. Завеса тайны приоткрыта - прямого конкурента американского F-35 показывают российскому президенту.

- Здесь отсутствуют механические приборы. Полностью дисплей панорамный. С функцией тачскрин. Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчика от рутинных операций.

Первый полёт боевой машины намечен на 2023 год, а уже сейчас в небе над Жуковском виражи закладывает новейший Су-57. У зрителей от звука закладывает уши. Но ещё удивительнее смотрятся возможности российского гражданского среднемагистрального лайнера МС-21. Гигантский пассажирский самолет свободно чувствует себя под облаками.

Вот он - МС-21-310. Летит на двигателях, которые полностью созданы в нашей стране. И за таким полетом мы наблюдаем впервые в истории современной России. Раньше МС-21 летал на американских двигателях - теперь испытания проходит отечественная силовая установка под названием ПД-14. В России создан крупный коммерческий авиадвигатель.

"Я считаю, что это очень большой успех для нас, как для двигателестроительной организации, так и для страны в целом, потому что двигатель ПД-14 первый разработан за последние 20 лет существования нашего авиапрома", - сказал Дмитрий Дическул, директор программы авиационных двигателей АО "ОДК - Пермские моторы".

На важность успехов российских конструкторов обратил внимание и президент, открывая программу международного авиакосмического салона.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры "Суперджет". В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - заявил Путин.

Ещё наша гражданская авиация ждёт новый самолет для так называемых тонких маршрутов. Там, где сейчас летают Ан-24 и Як-40, на смену придет Ил-114-300. Машина уже проходит летные испытания. А место ветерана Ан-2 займет лёгкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Эта машина - надежда возродить в нашей стране малую авиацию.

Именно развитие гражданской авиации становится главной темой обсуждения на МАКСе 2021 года. Здесь президент проводит совещание, где подробно обсуждают положение дел в отрасли.

"Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов. Вновь хотел бы повторить, что важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса. Для этого в мае прошлого года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержке отрасли", - сказала президент.

Но всё-таки будущее - за беспилотными летательными аппаратами. На МАКСе таких выставлено уже десятки. Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион". Всё больше беспилотники проникают и в гражданскую жизнь. И всё больше таких машин создается вертолетного типа.

"Можно доставлять грузы от 20 до 100 килограммов в труднодоступных местах", - рассказал Александр Курников, генеральный директор ООО "Авиационные вспомогательные системы".

День открытия МАКСа - это день официальных делегаций. Сюда приезжают покупатели авиационной и космической техники. Почти 300 компаний из 56 стран мира принимают участие очно или онлайн. С завтрашнего дня посетить МАКС сможет любой желающий.

Пётр Вершинин. Андрей Талалай. Станислав Ильин. "ТВ Центр". Московская область.

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