ЕР призвала все партии подписать соглашение о санбезопасности на выборах

Необходимо организовать избирательный процесс с соблюдением всех антиковидных норм

"Единая Россия" обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании. В рамках документа предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм.

Главная цель - защита здоровья граждан. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак отметил, что выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить, нужно перевести в онлайн-формат или проводить с минимальным количеством участников.

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