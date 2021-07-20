Койки вместо коньков: как выглядит временный COVID-госпиталь в Крылатском

Центр по борьбе с ковидом расположен в Ледовом дворце

По информации оперштаба, за сутки в России выздоровели и выписаны из больниц после ковида более 22 тысяч человек. Суточный прирост заболевших составил свыше 23,5 тысячи случаев. Масштабная прививочная кампания продолжается во всех регионах страны. Врачи ковидных госпиталей отмечают, что летний пик заболеваемости удалось преодолеть.

Госпиталь в "Крылатском" хоть и называют временным, резервным, но оснащен он как самая современная больница. Есть свое диагностическое отделение, своя лаборатория, к каждой койке подведен кислород. О том, что центр по борьбе с ковидом расположен в Ледовом дворце, напоминают лишь трибуны.

Заведующий терапевтическим отделением Ашот Погосян до пандемии приходил сюда смотреть хоккейные матчи.

"Когда мне предложили тут быть заведующим, я, конечно, был шокирован, во что превратился ледовый дворец. С другой стороны, гордость берет за то, что мы смогли в такое тяжелое время сделать доступный, достойны проект для жителей нашей родины", - сказал Ашот Погосян, заведующий терапевтическим отделением.

Почти 1,5 тысячи коек - для больных коронавирусом, 56 из них реанимационные. На пике заболеваемости, еще в прошлом месяце, сюда поступало около 200 пациентов в день. Сейчас не больше 40, госпиталь загружен ровно наполовину. Это говорит о стабилизации ситуации, но расслабляться рано. Болезнь стала более коварной.

"Если раньше, в октябре, скажем, пациент болел 7-10 дней и уже поступает с КТ-3, то сейчас на 3 сутки КТ-3 - это степень поражения легких до 70 процентов", - рассказал Погосян.

Среди пациентов встречаются и те, кто сделал первую прививку от коронавируса. "26 июня у меня была первая вакцина, а вторую уже не успела сделать", - говорит Наталья Закроенко.

Но даже первый компонент вакцины приносит пользу и уменьшает риски тяжелого течения болезни, говорят врачи.

"Ни одного пациента привитого нет в реанимационных отделениях. Болезнь, даже если эти пациенты заражаются, проходит в легкой форме. Соответственно, в большинстве своем проходит в домашних условиях, в редких случаях эти пациенты попадают в госпитали", - сказал Андрей Шкода, главный врач резервного госпиталя в Крылатском, главный врач ГКБ №67.

Если попадают, то надолго не задерживаются. "У меня два дня подряд держалась температура, было плохо, дочка вызвала скорую, привезли сюда, моментально оказали внимание, моментально ушла температура. Чувствую себя прекрасно", - рассказала Зоя Елисеева.

А значит скоро выписка. Пациенты благодарят медиков за заботу. Сергей Собянин учредил статусы "Московская медицинская сестра " и "Московский медицинский брат", которые будут присваиваться представителям среднего персонала медучреждений, доказавшим, что их опыт и навыки значительно превышают базовые требования, предъявляемые к профессии. Они получат доплату от города в размере 7,5 тысячи рублей в месяц. Огромное число медиков сейчас работают в столичных центрах вакцинации, а их только на базе городских поликлиник 119. Врачам помогают сотрудники центров госуслуг и департамента соцзащиты. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек. В Гостином дворе поток желающих привиться впервые и повторно не иссякает.

"Меня очень сложно сбить с толку разного рода домыслами. Если я решил, то я пошел и сделал", - сказал посетитель пункта вакцинации Владимир Петров.

Привившихся горожан в возрасте 65+ уже завтра ждут на очных занятиях проекта "Московское долголетие". Секции и кружки возобновляют работу в привычном формате. В качестве пропуска - QR-код.

Виктор Прокушев, Анастасия Мартынова, Михаил Жучков, Дмитрий Шаракин и Никита Иноземцев, "ТВ Центр".

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