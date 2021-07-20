Раскрыты подробности дела против задержанного полковника Сафонова

Начальника ГИБДД по Ставрополью подозревают в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей

Начальник ГУ МВД по Ставрополью снят с должности. Среди его ближайших подчинённых выявлена преступная группа. Так, начальника регионального ГИБДД Алексея Сафонова подозревают в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей. Он и ещё шесть подозреваемых задержаны. Следствие полагает, что на протяжении нескольких лет они действовали организованной группой.

Дорогие машины. Роскошный дом. Позолоченная мебель, стены и даже унитаз, именно в таком богатом интерьере, от которого в прямом смысле рябит в глазах, свои вечера в кругу семьи коротал полковник Алексей Сафонов, возглавляющий УГИБДД по Ставропольскому краю. На эту должность его назначили в декабре 2012 года, за эти 9 лет он успел широко развернуться, создав, по данным Следственного комитета, организованную преступную группировку, у руля которой встал сам.

"Следствием установлено, что в состав преступной группы, помимо Сафонова, входили иные участники из числа бывших и действующих сотрудников полиции и гражданских лиц. На протяжении нескольких лет они за денежное вознаграждение изготавливали непредусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушением административного законодательства на территории Ставропольского края", - рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

Имея такой пропуск, фура могла беспрепятственно, то есть без какого-либо досмотра или взвешивания, преодолевать любые стационарные и мобильные посты ГИБДД в Ставропольском крае. Каждый инспектор в регионе знал, что эту бумажку завизировал лично глава ГИБДД Алексей Сафонов. На Ставрополье он вообще довольно известная личность. Полковник часто выступал публично. Снимался в роликах, которые его ведомство публиковало на своих страницах в соцсетях. Призывал водителей не превышать скорость. Не садиться пьяным за руль. И обязательно пристегиваться, подавая личный пример.

А ещё полковник Сафонов был ярым борцом с коррупцией. Он разъяснял через местные СМИ, что и давать, и брать взятки за нарушение ПДД - это уголовно наказуемое преступление. И призывал водителей не провоцировать инспекторов. А инспекторов не поддаваться на провокации. Однако, по словам все того же полковника Сафонова, справиться с соблазном подзаработать удавалось не всем его подчинённым.

"К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение, тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей уголовного кодекса", - говорил Алексей Сафонов, глава УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вот и сам глава ГИБДД Ставропольского края, по данным следствия, не устоял. Преступной группе, которую возглавлял Алексей Сафонов, инкриминируют получение взятки в размере 19 миллионов рублей.

Впрочем, это, вероятно, лишь один из эпизодов, учитывая ту показную роскошь, в которой жил полковник. И те пачки денег, которые в этом жилище нашли.

"По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных компаний и иным адресам проведены обыски, в рамках которых изъяты крупные суммы денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия", - сообщила Петренко.

Сейчас известно о семи задержанных, включая самого Алексея Сафонова. Однако фигурантов в этом уголовном деле, вероятно, будет гораздо больше. Как заявили в Следственном комитете России, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Александр Панюшкин, Глеб Напар, "ТВ Центр".

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