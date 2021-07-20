Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников

Как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора

Представители московских торговых сетей сообщили, что намерены отстранять от работы не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников.

"Мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора", - рассказал информагентству "Москва" руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов "Магнит" Антон Карпов.

Он уточнил, что ведется активная разъяснительная работа, организуются мобильные пункты вакцинации.

Вместе с тем Андрей Чурсин, директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети "Азбука вкуса", сообщил, прививку уже сделали около 60% сотрудников.

"Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой", - добавил собеседник агентства.

Директор московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова же отметила, что компания будет стремиться привить 100% сотрудников. Пока вакцину получили 60%. Отказавшихся отстранят.

"Пока мы никого не отстранили", - уточнила при этом она.

Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов "ВкусВилл" Анна Платова рассказала, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%.

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