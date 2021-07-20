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Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников

17:45
  • вторник
  • 20 июля 2021

Как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора

Представители московских торговых сетей сообщили, что намерены отстранять от работы не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников.
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"Мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора", - рассказал информагентству "Москва" руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов "Магнит" Антон Карпов.

Он уточнил, что ведется активная разъяснительная работа, организуются мобильные пункты вакцинации.

Вместе с тем Андрей Чурсин, директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети "Азбука вкуса", сообщил, прививку уже сделали около 60% сотрудников.

"Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой", - добавил собеседник агентства.

Директор московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова же отметила, что компания будет стремиться привить 100% сотрудников. Пока вакцину получили 60%. Отказавшихся отстранят.

"Пока мы никого не отстранили", - уточнила при этом она.

Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов "ВкусВилл" Анна Платова рассказала, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%.

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