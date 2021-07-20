В Китае сделали самый быстрый поезд в мире

Магнитная подушка позволяет не касаться поверхности рельса при движении

Агентство Xinhua сообщило, что в Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, который может разгоняться до 600 км/ч.

Уточняется, что это первая в мире модель наземного транспорта, обладающая подобными характеристиками.

Магнитная подушка, рассказали инженеры, позволяет не касаться поверхности рельса при движении. Кроме того, она снижает шум.

"Поезд может состоять из одного до десяти вагонов", - уточняют авторы проекта. Перевозить поезд способен более 100 пассажиров.

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