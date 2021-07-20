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В Китае сделали самый быстрый поезд в мире

17:54
  • вторник
  • 20 июля 2021

Магнитная подушка позволяет не касаться поверхности рельса при движении

Агентство Xinhua сообщило, что в Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, который может разгоняться до 600 км/ч.

Уточняется, что это первая в мире модель наземного транспорта, обладающая подобными характеристиками.

Магнитная подушка, рассказали инженеры, позволяет не касаться поверхности рельса при движении. Кроме того, она снижает шум.

"Поезд может состоять из одного до десяти вагонов", - уточняют авторы проекта. Перевозить поезд способен более 100 пассажиров.

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