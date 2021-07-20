Число жертв наводнения в Германии вновь возросло

Ранее поступала информация о 164 погибших

Агентство Agence France-Presse сообщило со ссылкой на спасательные службы, что жертвами наводнения в Германии стали уже 169 человек.

Уточняется, что только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погиб 121 житель.

Ранее поступала информация о 164 погибших в Германии, где с прошлого понедельника шли ливни. Из берегов из-за дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки.

Во вторник канцлер Ангела Меркель прибыла в пострадавший город Бад-Мюнстерайфель в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. Она встретится с населением и спасателями и затем выступит с заявлениями для прессы.

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