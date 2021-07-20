В Калининграде девушка пострадала от взрыва снаряда времен ВОВ

Она разожгла костер на берегу реки Преголя

В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили об инциденте на берегу реки Преголя, передает РИА "Новости".

Шестнадцатилетняя девушка с родителями разожгла там костер, после чего внезапно произошел взрыв.

"По предварительной информации, во время горения костра произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землей", - объяснили в полиции.

Девушка получила ранение плеча. Она госпитализирована.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Других опасных предметов там не обнаружили. Организована проверка.

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