В Калининграде девушка пострадала от взрыва снаряда времен ВОВ

Она разожгла костер на берегу реки Преголя
В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили об инциденте на берегу реки Преголя, передает РИА "Новости".
Шестнадцатилетняя девушка с родителями разожгла там костер, после чего внезапно произошел взрыв.
"По предварительной информации, во время горения костра произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землей", - объяснили в полиции.
Девушка получила ранение плеча. Она госпитализирована.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Других опасных предметов там не обнаружили. Организована проверка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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