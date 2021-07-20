Путин отметил восстановление экономических отношений России и Азербайджана

Коронавирусный кризис отступает

В Москве началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, передает ТАСС.

Как отметил в ходе беседы российский лидер, экономические отношения Москвы и Баку активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией.

"В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия", - подчеркнул глава государства.

Алиев же в свою очередь заявил, что Азербайджан настроен на то, чтобы период после конфликта вокруг Нагорного Карабаха протекал максимально безболезненно.

Путин поблагодарил Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию в Карабахе.

"Знаю, что вы уделяете этому, разумеется, большое внимание, значение", - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин поздравил главу Азербайджана с мусульманским праздником Курбан-байрам. "Ид мубарак", - произнес президент.

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