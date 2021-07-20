ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил восстановление экономических отношений России и Азербайджана

19:02
  • вторник
  • 20 июля 2021

Коронавирусный кризис отступает

В Москве началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, передает ТАСС.
Путин назвал нерешенные проблемы в России

Как отметил в ходе беседы российский лидер, экономические отношения Москвы и Баку активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией.

"В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия", - подчеркнул глава государства. 

Алиев же в свою очередь заявил, что Азербайджан настроен на то, чтобы период после конфликта вокруг Нагорного Карабаха протекал максимально безболезненно.

Путин поблагодарил Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию в Карабахе.

"Знаю, что вы уделяете этому, разумеется, большое внимание, значение", - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин поздравил главу Азербайджана с мусульманским праздником Курбан-байрам. "Ид мубарак", - произнес президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.