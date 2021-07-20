Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

В частности, прививку сделали 84% сотрудников департамента информационных технологий

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти.

"В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур", - говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram-канале.

В Москве до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, шести центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе.

В столице на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вакцинировано свыше четырех миллионов человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 миллиона человек.

По данным столичного оперативного штаба по борьбе с распространением оронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 июня.

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