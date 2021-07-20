ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

19:15
  • вторник
  • 20 июля 2021

В частности, прививку сделали 84% сотрудников департамента информационных технологий

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти.

"В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур", - говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram-канале.

В Москве до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, шести центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе.

В столице на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вакцинировано свыше четырех миллионов человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 миллиона человек.

По данным столичного оперативного штаба по борьбе с распространением оронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.