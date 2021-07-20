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"За него заступилась бабушка": стали известны подробности избиения сына Стаса Пьехи

19:40
  • вторник
  • 20 июля 2021

Семилетний мальчик сильно пострадал

Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю избили под Санкт-Петербургом. О неприятном инциденте рассказал сам музыкант.

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"Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз", — сообщил певец в беседе с журналистами "Пятого канала".

Пьеха добавил, что его ребенок второй день проходит обследования в больнице. Мальчика тошнит, у него кружится голова.

Подробности инцидента в коттеджном поселке Рощино приводит издание "Стархит". Мальчика избила женщина, которую в СМИ называют женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Она якобы потеряла контроль над собой из-за того, что Петя испортил надувной бассейн ее семьи.

"Она схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины", — описывает происходящее очевидец (цитата по "Стархиту").

Полиции Безбородова сообщила, что сама стала жертвой насилия, однако, по словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, очевидцы сняли видео, в ходе которого женщина признается в нападении. Родственники избитого Петра будут добиваться возбуждения уголовного дела.

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