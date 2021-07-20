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Вашингтон хочет продолжать экономическое давление на Минск

19:37
  • вторник
  • 20 июля 2021

Для Штатов важно "поддерживать демократию"

Посол США в Белоруссии Джули Фишер в ходе выступления на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета заявила, что Вашингтон продолжат применение инструментов экономического давления в отношении Минска.
В Белоруссии считают, что из республики делают вторую Украину

Дипломат уточнила, что прием Светланы Тихановской в Вашингтоне показывает "важность поддержки США и их партнерами демократии".

"Мы продолжим координировать [применение] инструментов экономического давления в поддержку белорусского народа и для привлечения представителей режима [властей Белоруссии] к ответственности", - цитирует Фишер ТАСС.

Она добавила, что "помощь белорусскому народу" будет расширена.

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