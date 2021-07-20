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Во Франции узнали о прослушке телефона Макрона

19:52
  • вторник
  • 20 июля 2021

Вели ее марокканские спецслужбы

Во вторник газета Le Monde написала, что один из телефонов президента Франции Эмманюэля Макрона был в списке иностранных спецслужб для организации слежки в 2019 году.
Новый скандал: Дания и США следили за европейскими политиками

"Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами", - сказано в публикации.

Уточняется, что использовалась израильская система электронного шпионажа Pegasus.

Ранее немецкие СМИ писали, что спецслужбы Дании по поручению Агентства национальной безопасности США несколько лет вели слежку за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. При этом особый интерес для шпионов представляла канцлер Германии Ангела Меркель.

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