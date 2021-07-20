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Рэпер Гнойный показал свою квартиру после пожара

20:11
  • вторник
  • 20 июля 2021

В доме музыканта обгорели потолок и стены

У рэпера Гнойного (Слава КПСС; настоящее имя – Вячеслав Машнок) сгорела квартира в Санкт-Петербурге. Предварительно, пожар произошел после неудачного использования ароматических свечей.

Видеозапись последствий ЧП опубликована в соцсетях рэпера. Гнойный показал подписчикам обгоревший потолок и стены. "Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах?" — написал рэпер в твитере.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в доме № 6/30 по улица Трефолева поступило дежурному 19 июля в 15:14. Пожар был ликвидирован в 16:16.

"В двухкомнатной квартире обгорела обстановка в комнате на площади 3 кв. метра. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали", — сообщили представители ведомства телеканалу 78.

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