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Зеленский вновь попросился в НАТО и ЕС

20:07
  • вторник
  • 20 июля 2021

Украина не должна "бесконечно оставаться в прихожей", считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому журналу Politique Internationale, в котором заявил, что его страну следует пригласить в Евросоюз и НАТО.
Зеленский рассказал о перспективах Украины в ЕС

"Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что надеется на поддержку в этом вопросе со стороны Франции.

По словам Зеленского, "мы должны жить вместе, если мы принадлежим к одной семье".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что прямо сейчас условия для вступления Украины в НАТО не сложились.

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