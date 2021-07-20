Алиев поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

Это касается в первую очередь поставок "Спутника V"

В ходе встречи в Москве во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с COVID-19.

"Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины "Спутник V", и еще ожидаются поставки", - заметил Алиев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что препарат полностью доказал свою эффективность, но "очень трудно успеть обеспечить вакциной всех".

"Но как друзья и как партнеры - еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Азербайджан одобрил "Спутник V" в марте. Первая партия доз поступила в страну 2 мая.

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