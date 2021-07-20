Противники Трампа недовольны приговором участнику штурма Капитолия

Пол Ходжкинс получил реальный срок, но некоторые посчитали решение суда чересчур мягким

В США вынесен первый приговор участнику штурма Капитолия. Житель штата Флорида Пол Ходжкинс, который участвовал в акции в здании Конгресса в январе этого года, отправится за решётку на 8 месяцев. А затем попадёт под судебный надзор ещё на два года. Формально Ходжкинса обвинили в "создании помех официальному мероприятию". Что же на самом деле стоит за этим судебным преследованием?

Эту новость ведущие американских телеканалов сообщают с заметным воодушевлением. Первый реальный срок по делу о погромах в Капитолии. Сторонник Трампа Пол Ходжкинс проведет в заключении восемь месяцев. Обвинение требовало для механика из Флориды еще более жесткого наказания. 18 месяцев за решеткой. Защита настаивала на условном сроке. Подчеркивая: их клиент - мирный протестующий. В стычках с полицией и погромах замечен не был.

"Он не участвовал ни в каком насилии, не проявлял агрессии. Мой клиент, следуя за толпой, вошел в Капитолий. Где в общей сложности провел примерно 20 минут, а на этажах сенаторов - 5 или 10", - сообщил адвокат Патрик Ледюк.

По сути все, что успел Ходжкинс за это время, - сделать несколько селфи в зале Конгресса. Но судья посчитал его виновным в срыве заседания. Отдельно отметив, что в здание Капитолия, где в этот момент сенаторы официально признавали победу Джозефа Байдена на выборах, Ходжкинс заявился в футболке в поддержку Дональда Трампа. И, кажется, именно этот факт больше всего злит демократов и их сторонников, которые уже называют приговор слишком мягким. Вот лишь небольшой отрывок эфира телеканала MSNBC, где ведущая и гости обсуждают вердикт суда.

- Вопрос в том, какое послание такой приговор направляет другим? Просто признайте свою вину, скажите, что вам жаль, и все? - Кто-то, кто был частью вооруженной банды, которая ворвалась в Капитолий, чтобы донести нужное сообщение Майку Пенсу. Кто-то, кто участвовал в атаке на наше правительство, получает всего 8 месяцев! Вы серьезно?

А ведь когда что-то подобное происходит за рубежом, в США говорят об этом совсем другим тоном. Вспомнить хотя бы события 2014 года в Киеве. Когда в "Беркут" летели булыжники, бутылки с зажигательной смесью. А вооруженные протестующие шли на штурм государственных зданий. Вашингтон тогда называл это мирным протестом и борьбой за демократию. И требовал от экс-президента Виктора Януковича не применять силу.

В адрес собственных граждан, не согласных с результатами выборов, формулировки принципиально иные. Государственное обвинение называет события у Капитолия "внутренним терроризмом", а значит 500 человек, которые еще ожидают суда, могут получить гораздо более серьезные сроки, чем Пол Ходжкинс. Вернувшись к власти демократы, кажется, по-прежнему хотят поквитаться с Дональдом Трампом, повесив на него и его сторонников вину за внутриполитический кризис в стране.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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