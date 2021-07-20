"Руки сейчас сгорят": огонь захватывает леса в Якутии и Карелии

В Якутии около полусотни населенных пунктов окутаны густым едким дымом

Приложить максимум усилий для защиты населенных пунктов Карелии от природных пожаров поручил глава МЧС. Сегодня Евгений Зиничев вместе с руководителем региона совершил облет пострадавших от огня территорий. Всего в республике сейчас действует около 40 очагов. Для их тушения задействованы пожарные поезда, беспилотники, вертолеты. Перебрасывают дополнительные силы из других областей. Сложная ситуация и в Якутии.

- Это просто адище! Руки сейчас сгорят на телефоне.

Горячий воздух обжигает. С порывами ветра пламя перескакивает даже через грунтовые дороги.

- В Карелии засуха. Такого лета не было на памяти моих дедов точно. Без дождя, с высокой температурой все, конечно, высохло, как порох. И вот теперь мы видим, что природушка творит. Но главная версия предварительная у лесников - это рыбацкие костры принесли такой вот результат.

На отдельных участках карельских трасс видимость - не больше пяти метров. Машины вблизи можно распознать лишь по свету фар. Лесные пожары подошли вплотную к двум населенным пунктам. Эвакуированы около 600 местных жителей. Поселок Найстенъярви – в 80 километрах от границы с Финляндией – до сих пор самая горячая точка на карте Карелии. При тушении деревянных построек здесь пострадали трое пожарных. Их экстренно доставили в Петрозаводск. Контролировать ход работ по защите населенных пунктов от природных пожаров в республику прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

Сейчас в Карелии действуют 39 природных пожаров. К тушению привлечены свыше 700 спасателей и добровольцев. Аэромобильную группировку пополнили специалисты из Архангельской и Мурманской областей. С воздуха сбрасывают воду на горящую кромку и фиксируют точные границы пожара. Сведения оперативно передают бойцам, которые работают "на земле". Здесь устраивают встречные палы и валят деревья, чтобы избежать верхового пожара.

В Якутии из-за лесных пожаров около полусотни населенных пунктов окутаны густым едким дымом.

- Для ребенка это... Даже она мне говорит: "Бабушка, давай закроем окна"! А-то мне, говорит, трудно дышать, кашель.

В республике зарегистрированы около 160 очагов лесных пожаров. Четыре из них действуют на территории национального парка "Ленские столбы". Причиной возгораний здесь послужили сухие грозы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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