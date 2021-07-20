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Памфилова назвала противников онлайн-голосования людьми с "пещерным сознанием"

20:43
  • вторник
  • 20 июля 2021

Философия ЦИК - двигаться вперед, указала она

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах. Отдать свой голос онлайн смогут избиратели в семи регионах России. Это Москва, Севастополь, Мурманская, Курская, Нижегородская, Ярославская и Ростовская области. Заявление для участия в дистанционном голосовании можно подать со 2 августа по 13 сентября включительно.

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Проголосовать онлайн можно будет в течение трех дней с 17 по 19 сентября.  По мнению Центризбиркома, новый опыт позволит развивать систему электронного волеизъявления и в дальнейшем распространить ее на всю страну. Говоря о противниках дистанционного голосования,  председатель ЦИК Элла Памфилова назвала их людьми с "пещерным сознанием".

"Знаете, как они призывают - ни в коем случае, это нельзя, не надо. Это ужас, ужас, ужас. Давайте вернемся к пещере. Будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия. Мы это прекрасно видим. А наша философия - отвечая на запрос общества и проводя эксперименты, шаг за шагом, расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов и опций, двигаться вперед. Потому что мы с вами современные люди", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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