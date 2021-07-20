Сотрудник Белого дома заразился COVID-19

С президентом США он тесных контактов не имел
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в ходе брифинга с журналистами, что сотрудник американской администрации сдал положительный тест на коронавирус.
Уточняется, что прежде он полностью вакцинировался.
"Важно, что по нашим строгим правилам сотрудники должны сдавать ПЦР-тесты", - уточнила Псаки (цитата по ТАСС).
Она добавила, что заболевший не имел тесных контактов с президентом Джо Байденом. Спикер также рассказала, что симптомы у инфицированного легкие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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