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Сотрудник Белого дома заразился COVID-19

20:57
  • вторник
  • 20 июля 2021

С президентом США он тесных контактов не имел

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в ходе брифинга с журналистами, что сотрудник американской администрации сдал положительный тест на коронавирус.
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Уточняется, что прежде он полностью вакцинировался.

"Важно, что по нашим строгим правилам сотрудники должны сдавать ПЦР-тесты", - уточнила Псаки (цитата по ТАСС).

Она добавила, что заболевший не имел тесных контактов с президентом Джо Байденом. Спикер также рассказала, что симптомы у инфицированного легкие.

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