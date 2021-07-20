Авиасалон МАКС-2021: итоги первого дня

Рекордное число участников и громкие премьеры. Чем еще запомнится старт авиасалона в этом году?

Рекордное число участников, громкие премьеры, многомиллиардные контракты и впечатляющее шоу от лучших пилотажных групп страны. В подмосковном Жуковском стартовал 15-й международный авиасалон МАКС-2021. По традиции, на церемонии открытия выступил Владимир Путин. Президент отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие сумело сохранить свой представительный статус. Глава государства посетил несколько площадок форума, где ознакомился с перспективными образцами отечественного авиастроения, как гражданского, так и военного назначения.

На кадрах - тот самый новейший российский истребитель пятого поколения. Он называется Checkmate ("Шах и мат") - однодвигательный боевой самолет, который создавался компанией "Сухой" в обстановке полной секретности. Завеса тайны приоткрыта - прямого конкурента американского F-35 показывают российскому президенту.

- Здесь отсутствуют механические приборы. Полностью дисплей панорамный. С функцией тачскрин. Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчика от рутинных операций.

Первый полёт боевой машины намечен на 2023 год, а уже сейчас в небе над Жуковском виражи закладывает новейший Су-57. У зрителей от звука закладывает уши. Но ещё удивительнее смотрятся возможности российского гражданского среднемагистрального лайнера МС-21. Гигантский пассажирский самолет свободно чувствует себя под облаками.

Вот он - МС-21-310. Летит на двигателях, которые полностью созданы в нашей стране. И за таким полетом мы наблюдаем впервые в истории современной России. Раньше МС-21 летал на американских двигателях - теперь испытания проходит отечественная силовая установка под названием ПД-14. В России создан крупный коммерческий авиадвигатель.

"Я считаю, что это очень большой успех для нас, как для двигателестроительной организации, так и для страны в целом, потому что двигатель ПД-14 первый разработан за последние 20 лет существования нашего авиапрома", - сказал Дмитрий Дическул, директор программы авиационных двигателей АО "ОДК - Пермские моторы".

Внимательно следил за показательными полетами новейшей российской авиатехники Владимир Путин. Причём снова на МАКСе президент ел мороженое - пломбир в вафельном стаканчике. Открывая программу международного авиакосмического салона, глава государства особо отметил важность успехов отечественных конструкторов.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры "Суперджет". В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", - заявил Владимир Путин.

Ещё наша гражданская авиация ждёт новый самолет для так называемых тонких маршрутов. Там, где сейчас летают Ан-24 и Як-40. Им на смену придет Ил-114-300. Машина уже проходит летные испытания. А место ветерана Ан-2 займет лёгкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Эта машина - надежда возродить в нашей стране малую авиацию.

"Страна у нас очень обширная. И во всех ее пунктах построить аэродромы с бетонными асфальтированными полосами просто невозможно. Процесс укрепления российского авиапрома... Этот самолет - он в него вполне встроен", - сказал Владимир Лапшин, заместитель главного конструктора Уральского завода гражданской авиации по самолётостроению.

Именно развитие гражданской авиации становится главной темой обсуждения на МАКСе 2021 года. Здесь президент проводит совещание, где подробно обсуждают положение дел в отрасли.

"Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов. Вновь хотел бы повторить, что важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса. Для этого в мае прошлого года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержке отрасли", - напомнил президент.

Но всё-таки будущее - за беспилотными летательными аппаратами. На МАКСе в этом году таких выставлено уже десятки. Впервые показан ударный беспилотник "Орион". И всё больше дроны проникают в гражданскую жизнь для поиска природных ресурсов, аэросъемки и доставки почты.

"Можно доставлять грузы от 20 до 100 килограммов в труднодоступных местах", - заявил Александр Курников, генеральный директор ООО "Авиационные вспомогательные системы".

Первые твердые контракты на МАКСе уже подписаны - авиакомпания "Россия" закупит 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. День открытия МАКСа - это день официальных делегаций. Сюда приезжают покупатели авиационной и космической техники. Почти 300 компаний из 56 стран мира принимают участие очно или онлайн. Среди участников - представители Канады, Ирана, Германии и Чехии.

"На основе того, что я вижу, у российских предпринимателей есть интерес. И у наших тоже. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится", - сказала Вероника Елинкова, проект-менеджер экспозиции, эксперт по России и Белоруссии Министерства промышленности и торговли Чешской Республики.

"Мое субъективное мнение, я считаю с этими санкциями, мне они не очень нравятся, если мягко выразиться", - заявил Артур Хессель, представитель немецкой станкостроительной компании.

Но здесь говорят только о сотрудничестве, как поднять его на новую высоту. С завтрашнего дня посетить МАКС сможет любой желающий.

Пётр Вершинин. Андрей Талалай. Станислав Ильин. "ТВ Центр". Московская область.

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