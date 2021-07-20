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Раскрыты детали соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2"

21:17
  • вторник
  • 20 июля 2021

Москве грозят санкциями против энергетического экспорта

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Соединенные Штаты и Германия пришли к промежуточному соглашению относительно проекта газопровода "Северный поток - 2".
США считают "Северный поток - 2" "плохим делом"

В материале сказано, что Берлин решил принимать ответные меры, если Москва будет использовать поставки газа "в качестве оружия" против Украины. Речь идет о возможных ограничениях против российского энергетического экспорта.

Вместе с тем США и Германия хотят совместно наращивать инвестиции в "зеленый фонд" Украины до миллиарда долларов. Берлин при этом назначит специального посланника для двусторонних проектов с Киевом.

Окончательно оформлено соглашение может быть в ближайшие дни.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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