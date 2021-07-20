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Названы сроки первого полета нового легкого истребителя Checkmate

21:47
  • вторник
  • 20 июля 2021

В воздух поднимется именно та машина, что была показана на МАКС-2021

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет нового легкого однодвигательного истребителя Checkmate состоится в 2023 году, передает ТАСС.
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Как уточнил спикер, прежде необходимо доукомплектовать и провести весь комплекс наземных испытаний.

В свою очередь заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов рассказал, что именно представленная на МАКС-2021 машина и совершит первый полет.

"Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - уточнил Булатов.

Серийное производство легкого тактического истребителя с одним двигателем планируют наладить в 2026 году.

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