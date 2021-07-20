МИД подтвердил, что России не нужен ДОН

Москва и Вашингтон вышли из договора

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о конференции государств - участников Договора по открытому небу.

"Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре", - говорится в тексте.

Уточняется, что Белоруссия поддержала российскую позицию и выразила намерение проанализировать развитие ситуации вокруг ДОН с учетом выхода Москвы и Вашингтона.

"Российская позиция была поддержана Республикой Беларусь, которая вместе с нашей страной входит в одну группу государств - участников ДОН", - сказали в МИД.

Ранее Россия предлагала США пересмотреть взаимный отказ от выхода из соглашения, однако администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила о нежелании возвращаться в Договор по открытому небу.

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