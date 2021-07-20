Исинбаева объяснила смену олимпийского девиза

Олимпийская чемпионка рассказала, почему МОК дополнил формулировку словом "вместе"

Олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева рассказала, почему изменили девиз Олимпийских игр.

"Сегодня на 138-й сессии МОК единогласно был принят новый олимпийский девиз: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Почему добавили "вместе", спросите вы?! Объяснение простое — если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира", — написала спортсменка в личном блоге в соцсети Instagram.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году. Под новым девизом пройдут Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

Россия на Олимпиаде

Сборная России будет выступать на предстоящих Играх в статусе нейтральных спортсменов. В Токио выступит сборная ROC (аббревиатура Russian Olympic Committee). Сборной можно использовать аббревиатуру ROC, но не полное название.

Флаг России можно увидеть только на трибунах, если с ним придут болельщики. В остальных случаях триколор на спортивных объектах и во время соревнований находится под запретом.

Гимн России заменит музыка Чайковского. На церемониях награждения будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

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