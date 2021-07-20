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Исинбаева объяснила смену олимпийского девиза

22:55
  • вторник
  • 20 июля 2021

Олимпийская чемпионка рассказала, почему МОК дополнил формулировку словом "вместе"

Олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева рассказала, почему изменили девиз Олимпийских игр.

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"Сегодня на 138-й сессии МОК единогласно был принят новый олимпийский девиз: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Почему добавили "вместе", спросите вы?! Объяснение простое — если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира", — написала спортсменка в личном блоге в соцсети Instagram.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году. Под новым девизом пройдут Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

Россия на Олимпиаде

Сборная России будет выступать на предстоящих Играх в статусе нейтральных спортсменов. В Токио выступит сборная ROC (аббревиатура Russian Olympic Committee). Сборной можно использовать аббревиатуру ROC, но не полное название.

Флаг России можно увидеть только на трибунах, если с ним придут болельщики. В остальных случаях триколор на спортивных объектах и во время соревнований находится под запретом.

Гимн России заменит музыка Чайковского. На церемониях награждения будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

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