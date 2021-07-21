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ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма COVID-19

08:16
  • среда
  • 21 июля 2021

Мир не справляется с пандемией, считает глава ВОЗ

Во всем мире есть угроза появления нового штамма коронавируса – еще более опасного, чем штамм "дельта". Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ: дельта-штамм может стать доминирующим в мире

"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - заявил он.

По мнению главы ВОЗ, в настоящий момент мир не справляется с пандемией.  "За время моего выступления 100 людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек", - приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал государства проявить политическую волю, чтобы переломить ситуацию с ковидом. Остановить вирус сможет вакцинация 70% всего мирового населения к середине 2022 года.

Ранее в ВОЗ рекомендовали кормящим матерям прививаться от коронавируса. Беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями при этом рекомендует включить в одну из приоритетных групп для иммунизации.

Между тем Индия подтвердила эффективность "Спутника V" против штамма "дельта".

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