ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма COVID-19

Мир не справляется с пандемией, считает глава ВОЗ

Во всем мире есть угроза появления нового штамма коронавируса – еще более опасного, чем штамм "дельта". Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - заявил он.

По мнению главы ВОЗ, в настоящий момент мир не справляется с пандемией. "За время моего выступления 100 людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек", - приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал государства проявить политическую волю, чтобы переломить ситуацию с ковидом. Остановить вирус сможет вакцинация 70% всего мирового населения к середине 2022 года.

Ранее в ВОЗ рекомендовали кормящим матерям прививаться от коронавируса. Беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями при этом рекомендует включить в одну из приоритетных групп для иммунизации.

Между тем Индия подтвердила эффективность "Спутника V" против штамма "дельта".

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