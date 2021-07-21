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Сделку по "Северному потоку - 2" назвали победой Путина над США

08:16
  • среда
  • 21 июля 2021

Вашингтон перестанет противостоять проекту

США и Германия могут объявить о договоренности по "Северному потоку - 2". Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация Джо Байдена перестанет противостоять проекту газопровода. Взамен Германия возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.

Комментируя публикацию WSF, американский сенатор Тед Круз назвал возможную сделку Берлина и Вашингтона победой Владимира Путина над Джо Байденом.

"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - заявил Круз.

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