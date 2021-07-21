Экстракт полыни признали эффективным средством в борьбе с COVID-19

Ученые продолжают искать лекарство от коронавируса

Ученым из Германии и Дании удалось выяснить, что артемизинин, содержащийся в полыни, может подавлять коронавирусную инфекцию. Сейчас в медицине полынь однолетнюю уже используют для лечения малярии и других вирусных инфекций.

В ходе исследования ученые взяли немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена. Одной из клеточных линий, представляющих собой определенный, наиболее уязвимых при COVID-19, тип клеток легких, стали клетки рака легких A549-hACE2, обладающие ангиотензинпревращающим ферментом ACE2. Коронавирус использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека.

Оказалось, что наиболее эффективным в лечении коронавируса оказался артесунат – производное от артемизинина, который, в свою очередь, считается безопасным для людей.

"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всем мире, чем первоначальный уханьский штамм", заявили ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Авторы работы в ближайшее время планируют приступить е клиническим испытаниям производных артемизинина, чтобы таким образом лучше оценить пользу потенциальных терапевтических средств на их основе против коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram