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Ученые рассказали об опасности оспы обезьян для человека

08:40
  • среда
  • 21 июля 2021

Основными переносчиками выступают грызуны и приматы

Оспа обезьян в последнее время стала чаще передаваться человеку, сейчас это одно из приоритетных для наблюдения заболевание.

Как сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор", за последние десять лет эту болезнь зарегистрировали в большем числе стран, чем за предыдущие 40 лет.

"Основными переносчиками инфекции в природе выступают грызуны и приматы, также возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями", - сообщили ученые.

Как правило, болезнь начинается с головной и мышечной боли, а также повышения температуры.

В "Векторе" также рассказали, что риск проникновения в Россию оспы обезьян невысокий, однако уже принимаются меры, чтобы предотвратить завоз болезни.

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