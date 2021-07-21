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Москвичей предупредили о похолодании к выходным

09:34
  • среда
  • 21 июля 2021

При резкой смене температур часто возникают опасные природные явления

В европейскую часть России пришло похолодание, к выходным температура воздуха опустится ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичей ожидает "обвал холода"

"В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", - заявил синоптик.

При этом он подчеркнул, что в ближайшие пять дней не ожидается сильных погодных аномалий. По словам Вильфанда, похолодание не станет причиной возникновения опасных природных явлений, которые часто можно наблюдать при резкой смене погоды.

"В данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко… Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным", - отметил эксперт.

Он уточнил, что если бы погода менялась чуть быстрее, то риски возникновения ливней и вихрей были бы гораздо выше, передает РИА Новости.

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