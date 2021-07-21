Затраты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13%

Собрать ребенка в школу стало еще дороже

В России стоимость минимального школьного набора в среднем выросла на 13% в сравнении с прошлым годом и составила порядка 12,9 тысяч рублей, показало исследование аналитического ресурса "Чек Индекс".

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав средние чеки по всей стране за 1-15 июля этого и прошлого года. Оказалось, что цены на набор первоклассника, в который входят карандаши, ручки, альбомы и прочее, выросли на 6% - в среднем до 690 рублей, дневники подорожали на 3% (107 рублей), пеналы – на 31% (728 рублей), наборы тетрадей - на 6% (306 рублей), настольные лампы - на 22% (1580 рублей), рюкзаки - на 8% (1692 рубля), школьная форма - на 15% (1651 рубль), школьные блузки и рубашки - на 15% (817 рублей), детские брюки и юбки - на 4% (1081 рубля), детские кроссовки - на 22% (2188 рублей), детские туфли и ботинки - на 4% (1883 рубля).

При этом большинство родителей стараются купить все необходимое для школы пораньше, пока нет ажиотажа. В первую очередь это касается тех товаров, которые можно купить впрок – канцелярских принадлежностей, школьных сумок и рюкзаков, передает РИА Новости.

"Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении "год к году" из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса", - подчеркнули аналитики.

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