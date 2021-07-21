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Жители Якутии задыхаются от смога (видео)

11:35
  • среда
  • 21 июля 2021

Дымом заволокло порядка 100 населенных пунктов

В Якутии стремительно растёт площадь природных пожаров. По данным Авиалесоохраны, горит почти 746 тысяч гектаров леса.
"Руки сейчас сгорят": огонь захватывает леса в Якутии и Карелии

Дымом заволокло больше 100 населённых пунктов. Жители задыхаются от смога. В районе села Магарас огонь приближается к жилым домам. Для борьбы со стихией туда направлены дополнительные силы. В трёх районах республики, где складывается наиболее сложная обстановка, специалисты в среду вызвали искусственные дожди. Для этого задействовали специальный самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон". Всего для тушения собрана большая авиационная группа - это вертолёты, самолёты Ил-76 и амфибии Бе-200, сообщает "ТВ Центр".

За прошедшие сутки площадь природных пожаров увеличилась и в Карелии. Там горит больше семи тысяч гектаров тайги. Для усиления группировки в республику прибыли десантники-пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Сегодня к работам по ликвидации огня дополнительно присоединятся ещё около 100 военнослужащих Минобороны, а также вертолёт Ми-8. На помощь в тушении выходят и добровольцы. Ведётся постоянный мониторинг обстановки.

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