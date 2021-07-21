Затопленное метро и ТЦ: кадры смертельного наводнения в Китае

Погибли более 10 человек

36 тысяч пострадавших и ещё 200 тысяч эвакуированных. Китай переживает мощное наводнения. В провинции Хэнань в результате стихийного бедствия, вызванного сильнейшими ливнями, погибли 12 человек. Все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле метро. Большая вода заливает объекты инфраструктуры. Напора стихии не выдерживают плотины.

Тысячи кубометров воды, грязи, камней скатываются в низину. Плотина в горах провинции Хэнань не выдержала напора проливных дождей. Тайфун, который обрушился на Китай, уничтожает все на своем пути. Бетонные дамбы, деревни и города.

Это не аварийный тоннель электростанции, а метрополитен в Чжэнчжоу. Станции затоплены по самые потолки. Останавливаются поезда. Люди в вагонах - по грудь воде. Двенадцать человек не успели выбраться и погибли в подземке. Те, кого удалось спасти, настолько обессилены, что едва могут идти.

Спасатели поднимают людей на поверхность. Но на улицах тоже опасно. Людей смывает потоком. Под водой тысячи домов и вся инфраструктура.

Паводок с грохотом врывается в торговые центры, на вокзалы, детские сады. В этом едва не погибли 150 воспитанников. Лодок не хватает. Детей пришлось эвакуировать в пластиковых емкостях для белья.

Поток настолько сильный, что даже спасателям приходится идти цепочкой. Женщин и стариков выносят на руках. Многие водители в своих машинах оказались словно в ловушках. Школьный автобус заглох посреди улицы. И страшно представить, что могло бы произойти, если бы его не успели вытолкать.

Масштабы бедствия хорошо видны с высоты. 12-миллионный Чжэнчжоу уходит под воду. Как минимум 36 тысяч человек уже остались без жилья и имущества. Размыты железные дороги. Прервано сообщение с Пекином.

В провинцию Хэнань срочно переброшены армейские подразделения и полиция. Им помогают добровольцы. И горожане, и крестьяне, пытающиеся хоть как-то оградить свои поля. Но, скорее всего, этот тропический шторм мешками с песком не победить. Проливные дожди в этой части Китая будут продолжаться до вечера. А уже новый тайфун движется на соседнюю провинцию Гуандун. И что самое опасное, вода угрожает прорвать еще одну плотину в горах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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