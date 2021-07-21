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Масштабную кампанию по вакцинации развернули в российской армии

11:41
  • среда
  • 21 июля 2021

Открываются новые прививочные пункты

В мире может появиться новый, более опасный штамм коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. По его словам, чем шире распространение инфекции, тем выше риск мутаций. Остановить пандемию может вакцинация. Прививочные кабинеты работают во всех регионах. Продолжается и контроль за соблюдением санитарных норм.
В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек

Российский "Спутник" продолжает облетать планету. Теперь и Вьетнам начал производить наш препарат. Сегодня вышла первая партия. Это поможет ускорить вакцинацию не только самого Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

В самой России вакцинация только набирает обороты. Во многих регионах открываются дополнительные прививочные пункты. Многие из них – передвижные. На Алтае, к удивлению медиков, это дало обратный эффект: жители Бийска игнорируют вторую прививку.

"Если второго этапа не будет, клетки памяти не наработаются, которые и будут бороться с вирусом", - рассказала врач-иммунолог Ирина Полежаева. 

Масштабную кампанию развернули в российской армии. Вакцинироваться могут военнослужащие, их семьи и гражданский персонал. В Южном военном округе открыто 40 прививочных постов. Работают 30 выездных бригад.

На особом контроле молодое пополнение воинских частей. Призывники проходят первичный осмотр и сдают тесты на антитела. Все желающие получают прививку. Только в одной Новосибирской области счет таких идет на тысячи. 

В некоторых частях началась ревакцинация. На нее допустили тех, кто делал прививки более полугода назад. В Самарской области и Хабаровском крае после тщательного медосмотра повторную иммунизацию прошли по нескольку тысяч военных и их семей.

Отмену QR-кодов в ресторанах и фудкортах многие москвичи восприняли чуть ли не как окончание пандемии. Но перчаточно-масочный режим не исчез. Вирус продолжает атаковать. И если соблюдение противоэпидемических мер - это защита, то эффективная контратака - только вакцинация.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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