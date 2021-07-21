Усидеть на двух стульях: как меняется позиция Запада по "Северному потоку - 2"

Обсудить этот вопрос напрямую с Джо Байденом у Зеленского не получается

Не поднимать тему российского газопровода "Северный поток - 2" - с таким советом обратились в американской администрации к властям Украины. Ожидается, что сегодня в США объявят о достижении соглашения с Германией.

О долгожданном соглашении между США и Германией по "Северному потоку – 2", возможно, объявят уже в среду. "Возможно" – потому что все сообщения на эту тему пока неофициальные. The Wall Street Journal ссылается на источники в администрации Байдена и преподносит ещё не свершившееся событие как историческое: конец многолетней напряженности между двумя союзниками. Напряжённости из-за российского газопровода, выгодного Берлину и целому ряду европейских стран. И невыгодного Вашингтону. Где, впрочем, уже признали: строительство "Северного потока" остановить невозможно. Новые санкции бессмысленны. Надо договариваться.

Привычно прикрывая переживания об упущенной экономической выгоде разговорами о защите демократии на Украине. Об этом Байден и Меркель говорили на прошлой неделе. Выход, который нашли: надавить на Россию с целью пролонгации ещё на десять лет транзита газа через "незалежную".

"Мы говорили о России и Украине, и в этом контексте о "Северном потоке – 2". Мы пришли к разным оценкам последствий от реализации этого проекта. Но позвольте сказать очень четко: наша позиция заключается в том, что Украина должна оставаться страной транзита природного газа, так как имеет право на территориальный суверенитет", - заявила Ангела Меркель.

Привязка суверенитета страны к транзиту энергоносителей для Украины, конечно, обидна. Но правительство Меркель отчаянно пытается усидеть на двух стульях: напрямую получать российский газ и не рассориться с США. То есть, поддерживать Киев. К которому в администрации Белого дома уже выразили особые пожелания.

"В разгар напряжённых переговоров с Берлином по спорному трубопроводу из России в Германию администрация Байдена просит дружественную страну сдерживать своё недовольство, воздержаться от критики предстоящего соглашения. Официальные лица США указали, что публичное выступление против данного соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. И Украина от этого не в восторге", - пишут СМИ.

Иными словами, детали соглашения с Берлином Киеву могут не понравиться. Обсудить вопрос напрямую с Джо Байденом у президента Зеленского до сих пор не получается. В Белом доме уже сообщили: встреча возможна не раньше августа, всё зависит от графика президента США. То есть, что делать с Украиной, в Вашингтоне пока не знают.

В Москве позицию американских партнёров комментируют дипломатически вежливо. "Мне кажется, что некоторые политики хотели бы использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию, с целью изменения российской внешней и экономической политики. Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, к этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках", - заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Тем временем строительство первой нитки газопровода из России в Германию в обход Украины уже завершено. В августе "Северный поток – 2" будет готов полностью и начнёт действовать в тестовом режиме.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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