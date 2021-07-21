МАКС в Жуковском открылся для всех желающих

Что там можно посмотреть?

15-й юбилейный салон МАКС-2021 в среду открыл двери для широкой публики. До воскресения все желающие смогут оценить достижения авиакосмической отрасли и посмотреть зрелищное шоу от пилотажных групп, сообщает "ТВ Центр".

Накануне выставка работала только для представителей бизнеса, и не обошлось без громких премьер. Это в том числе новейший однодвигательный истребитель Checkmate на базе Су-57 - одним из первых его осмотрел Владимир Путин. Самолет оснащен системой интеллектуального технического обслуживания и способен одновременно поражать до шести целей. "Чекмейтом" заинтересовались за рубежом - предварительные переговоры о поставках уже начались. Серийный выпуск запланирован на 2026-й год.

"Это принципиально другой самолет, если говорить про F-35, ближайший по размерности, может быть, я бы не назвал даже аналогом - это принципиально другой самолет, принципиально другие свойства. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь", - рассказал заместитель конструктора Checkmate Алексей Булатов.

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