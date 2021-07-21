Три президента и 10 премьеров угодили в новый шпионский скандал

Он связан с программой Pegasus

В мире набирает обороты громкий международный скандал. По меньше мере три президента, 10 премьер-министров и даже один король оказались среди потенциальных объектов слежки через программу израильской компании. А еще представители средств массовой информации по всему земному шару. Первой начала расследование прокуратура Франции - как выяснилось, президент Макрон на протяжении нескольких лет был под прицелом иностранных спецслужб.

Большой брат не дремлет. Наоборот, с возможностями современных технологий его зоркий глаз видит всё намного чётче и в формате высокого качества. Масштабное журналистское расследование ведущих мировых издательств - тому очевидное подтверждение. Британская Guardian, американская The Washington Post и французская Le Monde выходят с похожими заголовками. Тема статей - программное обеспечение нового поколения – "Пегас" (Pegasus). И судя по всему, отсылка к древнегреческим мифам о летающем коне выбрана отнюдь не случайно.

"После заражения телефона шпионской программой Pegasus, клиент NSO может полностью его контролировать. Это позволяет извлекать СМС, звонки, фотографии и электронные письма, а также тайно активировать камеры и микрофоны, читать содержимое приложений для обмена даже зашифрованными сообщениями. Получив доступ к GPS, можно также сохранить журнал прошлых перемещений абонента и отследить его местоположение в режиме реального времени с высокой точностью", - пишут СМИ.

Возможности этого софта безграничны, уверяют специалисты. Чтобы вирус проник в телефон, не нужно даже переходить по гиперссылкам. "Пегас" сам найдет уязвимость в прошивке. Сколько именно устройств было взломано, точно неизвестно. Доказано, что на крючок большого брата попались, как минимум, около 50 тысяч объектов особой важности. В списке журналисты с удивлением обнаружили своих коллег, гражданских активистов, правозащитников, и даже глав правительств и государств. Под колпаком, в частности, оказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Массово использовали программу "Пегас" более 10 стран. Журналисты упоминают Марокко, Арабские Эмираты, Азербайджан, Бахрейн, Венгрию, Индию, Казахстан и Руанду. Почти треть клиентов приложения - около 15 тысяч - в Мексике. Около 300 номеров зарегистрированы в Индии, хотя правительство неоднократно открещивалось от использования любых программ для слежки за собственными гражданами. Со шквалом критики борются производители шпионского софта - NSO Group. Компания якобы сотрудничает исключительно с военным, правоохранительными органами и спецслужбами в 40 неназванных странах. И перед тем, как дать разрешение на использование шпионских инструментов, проводит тщательную проверку. Это косвенно подтверждают и в израильском кабинете министров.

Правительства большинства стран, уличённых в использовании шпионского приложения, предпочитают никак не комментировать ситуацию. Впрочем, отмолчатся, скорее всего, не выйдет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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