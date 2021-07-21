В Общественной палате договорились о наблюдении за выборами

Там было подписано соглашение
В Общественной палате в среду прошла церемония подписания соглашения с политическими партиями о наблюдении за выборами, сообщает "ТВ Центр".
Участие приняли представители большинства объединений, среди которых "Единая Россия", "Родина", "Новые люди". В рамках договоренности стороны обменяются опытом по организации наблюдения и подготовятся к голосованию.
Уже в сентябре россияне определятся с новым составом Госдумы, а в отдельных регионах пройдут выборы глав регионов и депутатов заксобраний.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram