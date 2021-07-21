В Москве обсудили образовательное кредитование

Далеко не все россияне знают о такой возможности

Беспроцентные кредиты на образование - инвестиции в будущее. Круглый стол с таким названием прошёл в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Участники обсудили возможности бесплатного обучения в вузах для абитуриентов, не поступивших на бюджет. В первую очередь, субсидировать необходимо наиболее востребованные профессии. Это врачи и учителя. Но сейчас далеко не все знают о существовании образовательного кредитования. И для многих эта финансовая операция кажется сложной.

"Мы предлагаем изъять деньги из оборота, заключать кредитные договоры между образовательным учреждением и банком, где в качестве гаранта по выплатам будет будущий специалист, студент. А в качестве предмета договора - обучение этого человека и честное учение со стороны студента", - рассказал журналист, общественный деятель Тимофей Баженов.

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