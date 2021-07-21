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В Москве открыли летнюю школу по бизнес-информатике

14:52
  • среда
  • 21 июля 2021

Проверить свои компетенции можно в игровой форме

В среду в Москве открылась летняя школа по бизнес-информатике "Финтех. Взгляд в будущее". Она организована в рамках олимпиады "Я - профессионал" проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Участники - лучшие студенты из разных вузов. Для них подготовлена масштабная программа: мастер-классы от ведущих специалистов в сфере информационных технологий, лекции от преподавателей и топ-менеджеров банков и карьерные консультации. А проверить свои навыки и компетенции можно в ходе деловой игры, сообщает "ТВ Центр".

"Ради чего люди учувствуют в конкурсах? Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы поддержать свои навыки, но самое главное - они получают главный приз - это получение новых знаний. В летней школе олимпиады "Я - профессионал" ты одновременно можешь собраться и увидеть во время панельных дискуссий, во время лекционных занятий - лучших из лучших со всей страны: педагогов и практиков", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

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