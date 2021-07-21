Стало известно, когда в Москву вернется жаркая погода

Похолодание будет недолгим

В столичный регион скоро вновь вернется жаркая погода, воздух прогреется выше 25 градусов уже в начале следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидает похолодание, а затем температурный фон вновь повысится.

"По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", - рассказал синоптик.

Он добавил, что экстремальной жары выше 30 градусов не ожидается, передает РИА Новости.

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