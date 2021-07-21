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Следователи начали проверку по факту избиения сына Пьехи

09:56
  • среда
  • 21 июля 2021

У него черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы

Следственный комитет начал проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи. Об этом сообщил адвокат певца Сергей Жорин. Он пояснил, что изначально проверку проводили сотрудники МВД, однако потом материалы дела забрал СКР по Выборгу.

По словам Жорина, врачи больницы, куда доставили семилетнего Петю, диагностировали у него черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы.

"В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Жорин агентству ТАСС.

Об избиении сына Стаса Пьехи стало известно накануне. Мальчика избила женщина, которую в СМИ называют женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Она якобы потеряла контроль над собой из-за того, что Петя испортил надувной бассейн ее семьи.

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